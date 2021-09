Exclu lors du Clasico, Al-Dakhil pourra jouer samedi avec le Standard

Lundi, le parquet de la fédération avait proposé un match de suspension et une amende de 1.000 euros, transaction refusée par le Standard qui a défendu la cause de son joueur devant le comité disciplinaire. Me Ernes, l’avocat du club liégeois, a indiqué mardi qu’Al-Dakhil, 19 ans, était nerveux pour son premier clasico mais qu’il n’a pas commis de faute vicieuse. En outre, l’avocat a rappelé qu’il s’agissait de la toute première carte rouge du joueur. Le comité disciplinaire a entendu les arguments liégeois et a décidé d’une sanction avec sursis qui permettra au Standardman de jouer samedi contre les Canaris.