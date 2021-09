Un accès au chômage en cas de démission? Le sujet enflamme tous les partis politiques

Le président de l’Open Vld Egbert Lachaert a balayé mercredi la proposition formulée par le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS). Le vice-Premier socialiste proposait, dans L’Echo et De Tijd, d’offrir la possibilité aux salariés qui démissionnent d’avoir accès aux allocations de chômage. Sur Twitter, le libéral flamand s’est dit « radicalement contre » cette idée. « L’objectif, c’est plus de gens au travail et moins avec une allocation. Pas l’inverse », a-t-il écrit.

Le CD&V a également réagi par la voix de la députée Nathalie Muylle, prédécesseure de Pierre-Yves Dermagne au portefeuille de l’Économie. « Travailler moins avec des allocations pour pallier les pénuries de main-d’œuvre… je ne comprends plus », a-t-elle tweeté.

Dans l’opposition, la N-VA a qualifié la proposition d’« énième mesure irresponsable du PS ». Selon le député Björn Anseeuw, elle « contredit totalement l’objectif de ce gouvernement d’atteindre un taux d’emploi de 80 %. Conduisons les personnes qui ont besoin d’un défi différent vers un nouvel emploi et non vers des allocations de chômage. »

L’opposition ironise

« Chaque proposition du PS est d’avance suspecte pour certains », a rétorqué le député de la majorité Wouter De Vriendt (Groen). « Ces allocations, même si vous démissionnez, libèrent les gens du burn out et d’un travail dans lequel ils se sentent coincés. Et elles rendent le marché du travail plus mobile. »

Le président du cdH (opposition) Maxime Prévot s’est de son côté dit « heureux de découvrir depuis quelques jours que le PS et Ecolo souscrivent enfin à la proposition que nous avons formulée il y a déjà 2 ans. Mieux vaut tard que jamais ? » Le propos a été contesté par Ecolo.