Elke Van den Brandt défend la zone 30 et la taxe kilométrique

La taxe kilométrique fait débat depuis des mois à Bruxelles. Selon la ministre, cette taxe permet de diminuer le nombre de voitures dans Bruxelles, et donc le nombre de bouchons. « Nos citoyens ont des problèmes d'asthme ou encore de stress liés à ces embouteillages. C'est aussi un enjeu économique, on perd entre 4 et 8 milliards d'euros à cause de cela. »