Condamné pour détention d’images pédopornographiques, Victor Hissel est débouté par la Cour européenne

Selon le sexagénaire, les faits pour lesquels il a été condamné ne rentraient pas dans la définition légale de l’infraction qui lui était reprochée : il disait que la loi pénale avait été appliquée de manière extensive, puisqu’il avait été sanctionné pour « possession » d’images pédopornographiques alors qu’il n’avait ni imprimé ni téléchargé ces images, mais qu’il les avait « seulement » visionnées sur son ordinateur en consultant des sites sur le web. La loi avait changé peu après sa condamnation, avait-il ajouté : celle d’avril 95 disait que « quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels (qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs), sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent (euros) à mille (euros). » Elle a été adaptée en novembre 2011, le législateur ajoutant à la possession « ou y aura, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique. »

La cour d’appel de Liège avait, en le condamnant, exposé que dans son sens usuel, la possession se définissait comme la faculté actuelle de disposer ou de jouir d’un bien, « et qu’en ouvrant les images, le demandeur en avait disposé dès lors qu’il lui était loisible, pendant le temps du visionnage, de leur réserver l’emploi qu’il souhaitait et qu’il dépendait de sa seule volonté de déterminer le temps du visionnage, de les télécharger ou de les imprimer », résume l’arrêt rendu par la Cour européenne ce mardi. Les travaux préparatoires à la loi de 1995 allaient dans ce sens, était-il relevé par la cour d’appel de Liège dans l’arrêt contesté, puisque celle-ci « avait pour but de protéger la personne du mineur et l’usage de son image, et de combattre l’ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette nature. »