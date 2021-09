Chômage économique, droit passerelle: préaccord dans la Vivaldi sur la prolongation des mesures covid

Tout ne tourne pas de travers dans la Vivaldi. L’on apprend qu’un accord - prudence : à confirmer en conseil des ministres électronique - pourrait intervenir à propos de la prolongation des mesures covid dans le domaine socio-économique. Tout cela est à confirmer en conseil des ministres électronique.

Prudence donc. A ce stade, ce que l’on peut qualifier de préaccord comporte les mesures suivantes : le chômage temporaire corona est prolongé jusqu’au 31 décembre. Le gouvernement fédéral libère à cet effet une enveloppe de 25,4 millions d’euros, à laquelle devrait se conformer le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS). Le droit passerelle, pour les indépendants, est maintenu lui aussi, jusqu’au 31 décembre, et sera octroyé à celles et ceux qui enregistrent un recul de 65 % dans leur chiffre d’affaires, cela par rapport au chiffre d’affaire il y a un an. Le droit passerelle a trait à la crise covid, il s’agit aussi d’aider les sinistrés des inondations de juillet – c’était une demande de David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes, qui a obtenu gain de cause. Dont coût : 35,4 millions d’euros.