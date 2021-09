Incidents lors de Lens-Lille: enquêtes pour provocation à la haine et exhibition sexuelle

« Plusieurs enquêtes » ont été ouvertes après les incidents survenus samedi lors du derby entre Lens et Lille, dont une pour « provocation à la haine et exhibition de signes racistes ou xénophobes » et une autre pour « exhibition sexuelle », a annoncé mercredi le parquet.

Samedi, à la mi-temps du match, des dizaines de supporters lensois avaient envahi le terrain pour aller en découdre avec le parcage des Lillois, qui avaient arraché des sièges pour les lancer sur des supporters artésiens. Les échauffourées, limitées par l’intervention des CRS, ont fait six blessés légers et deux spectateurs ont été interpellés.