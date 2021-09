Quarantaine, troisième dose…: les décisions de la Commission interministérielle

« Les règles seront alignées sur les règles qui s’appliquent aux personnes vaccinées », a déclaré le cabinet Weyts. « Dans les faits, les moins de 12 ans sont traités comme les vaccinés. »

Les résidents des MRS auront leur troisième dose

La Commission interministérielle (CIM) rassemblant les différents ministres de la Santé a également décidé de suivre le rapport qui lui a été remis par le Conseil supérieur de la santé. Celui-ci préconisait notamment d’administrer une troisième dose de vaccin anticovid aux résidents des maisons de repos et de soin (MRS), qui ont été les premiers à se faire vacciner au début de l’année, mais aussi d’envisager de le faire pour les seniors, en commençant par les plus de 85 ans, parmi les plus à risque de faire une forme grave de la maladie.

On sait qu’un système immunitaire vieillissant perd de son efficacité, un phénomène qu’on appelle l’immunosénescence. La dose additionnelle vise donc à stimuler les défenses immunitaires des seniors pour leur permettre de mieux se défendre face au virus.

Mais à partir de quel âge donner ces boosters ? Les données scientifiques en provenance d’Israël et de Grande-Bretagne sont en cours d’analyse. La CIM poursuivra les discussions samedi sur l’éventualité d’une troisième dose pour les plus âgés.