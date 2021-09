Fermeture de Logistics Nivelles - La direction a sciemment "saboté" l'outil nivellois, dénoncent les syndicats

"La direction a saboté le travail ici depuis deux ans et on peut le démontrer", fulmine Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Les travailleurs réagissent très mal à l'annonce. Un garde du corps qui accompagnait la direction quand elle est allée s'adresser au personnel a été blessé et emmené à l'hôpital", raconte le syndicaliste.

Sur place, plus aucune marchandise ne sort ni ne rentre du dépôt. "On est en guerre avec Kuehne+Nagel", tonne-t-on du côté du Setca. On veut leur faire mal au portefeuille et on va s'organiser en front commun pour aller fermer les autres dépôts en Belgique", prévient Pascal Strube, secrétaire permanent pour le Brabant wallon du syndicat socialiste.