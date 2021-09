La Lituanie met en garde contre les failles de sécurité des smartphones 5G chinois

Le gouvernement lituanien met en garde contre les failles de sécurité et les fonctions de censure intégrées dans les téléphones portables chinois. Selon le centre national de cybersécurité de Vilnius, une enquête sur trois smartphones 5G des fabricants Huawei, Xiaomi et OnePlus a révélé quatre éléments problématiques importants en matière de cybersécurité. Deux concernaient des applications préinstallées, les deux autres un risque de perte de données personnelles et d'éventuelles restrictions à la liberté d'expression. L'analyse de l'appareil de Xiaomi a révélé qu'il serait techniquement capable de censurer le contenu téléchargé sur celui-ci. L'appareil pourrait, par exemple, reconnaître et bloquer des termes tels que "Tibet libre" ou "mouvement démocratique". La fonctionnalité serait désactivée sur les smartphones vendus en Europe, mais pourrait être activée à distance à tout moment. Avec le smartphone de Huawei, il y aurait des inquiétudes concernant la boutique d'applications officielle, qui redirigerait vers des fournisseurs dangereux.