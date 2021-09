Uber plaide pour des conditions équitables pour les chauffeurs LVC et de taxi à Bruxelles

Selon les chauffeurs, la réforme devrait inclure des conditions équitables pour les chauffeurs de taxi et LVC. Ces derniers et Uber plaident également pour des prix dynamiques évoluant à la hausse aux heures de pointe et à la baisse aux heures creuses.

Enfin, les chauffeurs LVC et la plateforme les employant veulent que soit revue la réglementation actuelle qui les oblige à utiliser des véhicules chers, imposants et polluants et les empêche de recourir à des voitures électriques ou hybrides ou à des véhicules qui ne soient pas considérés comme étant de luxe.

Face à une demande qui explose et une offre qui n'arrive plus à suivre, au détriment des clients qui doivent attendre une voiture de plus en plus longtemps, Uber invite encore une fois le gouvernement bruxellois à s'atteler à cette réforme du secteur, que la plateforme et les chauffeurs attendent depuis sept ans maintenant.

En l'absence de réforme, ce sont 2.000 chauffeurs, pour la plupart bruxellois, à qui sont adressés des avertissements, et parfois aussi des PV, pour non-respect de la réglementation de 1995, qui risquent de perdre leur travail. "Les faire attendre plus longtemps serait inacceptable", conclut Laurent Slits.