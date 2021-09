De nouveaux éléments dans l’affaire du QR code de Macron

Le QR code du pass sanitaire de M. Macron avait été partagé ces derniers jours sur plusieurs réseaux sociaux. On pouvait y lire le nom du Président et sa date de naissance. L’Elysée a confirmé à l’AFP l’authenticité du document, en déplorant que des professionnels de santé aient consulté le dossier vaccinal du président de la République – dont le fameux QR code – et aient fait circuler les données « soit par négligence, soit par malversation ».

L’ensemble des professionnels de santé ont accès au système informatique centralisé mis en place dans le cadre de la campagne vaccinale, qui permet notamment « d’avoir une visibilité sur les lieux et dates de vaccinations de primo-dosés au moment de leur deuxième dose », indique l’Elysée. « C’est ce qui a permis aux professionnels de santé de savoir, quand un patient se présentait, quand (et) où est-ce qu’il avait eu sa première dose, ce qui a permis d’adapter les lieux et de pouvoir faire sa première (dose) dans un lieu et sa seconde dose dans un autre », selon M. Attal.