Chemins de fer : les syndicats réitèrent leur refus du protocole d’accord social

«Notre organisation n’a eu de cesse de rappeler à la direction le travail difficile effectué par le personnel durant la pandémie et les efforts déjà consentis par ceux-ci ces dernières années», indique le SLFP dans un communiqué.

Le SLFP-Cheminots, la CSC Transcom et la CGSP Cheminots ont réitéré leur refus au projet de protocole d’accord social 2021-2022 mercredi à l’occasion du Comité de pilotage de la SNCB. Les trois syndicats avaient déjà fait part de leur rejet début juillet. Ils avaient demandé à la direction de revoir sa copie en profondeur. La direction n’a supprimé que «quelques mesures impopulaires» de la première mouture et «le texte actuel, tout comme l’ancien, est jugé déséquilibré pour les cheminots», explique la CSC-Transcom.

Toujours pas d’accord social

Dans un communiqué de presse, l’employeur juridique des collaborateurs des chemins de fer, HR Rail, indique que lui, la SNCB et Infrabel «déplorent de n’avoir pu conclure un accord social pour les années 2021-2022». «Le dialogue social se poursuivra néanmoins au sein des organes de concertation sociale et nous continuerons, en collaboration avec les organisations syndicales, à développer le cadre de travail qui permettra aux Chemins de fer belges de continuer à remplir leur mission de mobilité aujourd’hui et à l’avenir», indique-t-on.