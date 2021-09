La FEB s'étonne de la proposition du ministre Dermagne sur les départs volontaires

Elle estime que pour les travailleurs qui "ne sont plus satisfaits de leur travail actuel et" qui "souhaitent changer d'emploi sans risque, il est préférable de miser sur des transitions d'un emploi à l'autre plutôt que de les laisser d'abord sans emploi et sans accompagnement". Car, affirme-t-elle, "une fois qu'on est au chômage, les chances de réintégrer le marché du travail s'amenuisent de jour en jour".

"La proposition du ministre Dermagne revient à un assouplissement des règles du chômage et risque de favoriser la mise en place d'un nouveau régime de départ anticipé. La proposition aura donc l'effet inverse de celui recherché et entraînera une diminution, et non une augmentation, du nombre de personnes sur le marché du travail", conclut Monica De Jonghe, administrateur-directeur général et Executive Manager du centre de compétence Emploi & Sécurité sociale de la FEB.