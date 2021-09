Fermeture de Logistics Nivelles - "Un coup de poignard pour l'emploi", dénonce le PS Brabant wallon

Alors que plus de 500 emplois sont menacés et que la direction du groupe évoque des pertes récurrentes malgré plusieurs restructurations, Dimitri Legasse indique que les travailleurs ne sont pas responsables de la mauvaise organisation de l'entreprise. Il évoque une annonce "violente" de la part du groupe suisse et affirme qu'il restera, notamment en tant que député régional, attentif à l'évolution de la procédure de licenciement.

Pour Dimitri Legasse, la violence de l'annonce est d'autant plus difficilement compréhensible que le groupe Kuehne+Nagel n'arrête pas son activité mais la délocalise vers deux sites situés en Flandre. Le président du PS Brabant wallon relève aussi que nulle part, le groupe n'a indiqué qu'une solution pourrait être trouvée pour le site de Nivelles, ni que des travailleurs pourraient être transférés en Flandre.