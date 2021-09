Le Standard face à sa bête noire ce samedi: le bilan des Rouches contre Saint-Trond est catastrophique…

Depuis de nombreuses années désormais, le Standard de Liège a pris la fâcheuse habitude d’avoir quelques bêtes noires au sein de notre bonne vieille Jupiler Pro League. Comme, à titre d’exemple, Zulte Waregem, où les Rouches ne s’étaient plus imposés depuis 2015 avant cette saison. Et Saint-Trond, que les Rouches accueilleront ce samedi dans le cadre de la neuvième journée de championnat, fait assurément partie de cette liste.

Si l’on se penche sur les statistiques des rencontres entre les deux formations, on se rend très vite compte qu’elles ne parlent pas du tout en faveur des ouailles de Bruno Venanzi. Par exemple, sur leurs cinq dernières confrontations, le Standard ne s’est pas imposé une seule fois (deux partages et trois défaites). Pire encore : depuis le début de ce siècle, les Liégeois ont croisé la route des Trudonnaires à 37 reprises en championnat… et ils ne se sont imposés que neuf fois, soit un bilan exécrable de 24 % de succès à peine ! Des chiffres qui ne rassurent absolument pas en vue de la rencontre de ce samedi…