Wallonie: les résidents de maisons de repos recevront une 3e dose dès le 4 octobre

En Wallonie, une 3e dose de vaccin contre le covid sera administrée aux résidents des maisons de repos dès le 4 octobre, annonce mercredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS).

Réunis en conférence interministérielle (CIM) plus tôt dans la journée, les ministres de la Santé ont décidé d’autoriser une troisième dose de vaccin pour tous les résidents des maisons de repos et autres établissements pour personnes âgées (résidences services et centres de jour). «La Wallonie est prête pour organiser cette nouvelle campagne de vaccination», assure la ministre Morreale.