Uber plaide pour des conditions équitables pour les chauffeurs LVC et de taxi à Bruxelles

Selon les chauffeurs, la réforme devrait inclure des conditions équitables pour les chauffeurs de taxi et LVC, avec de mêmes droits et obligations pour chacun d'eux et donc un statut unique. Ils invitent à s'inspirer de nombreux pays européens mais aussi de la Flandre, où une telle réforme, certes pas encore idéale, a déjà été menée avec succès à leurs yeux.

Ces derniers et Uber plaident également pour des prix dynamiques évoluant à la hausse aux heures de pointe et à la baisse aux heures creuses, à l'image de ce qui se fait dans le tourisme pour les voyages en haute ou basse saison. "Tant que c'est transparent et clair pour le client, qui peut faire son choix en connaissance de cause", dit le patron de la plateforme en Belgique.

Selon le sondage réalisé par Uber auprès de ses chauffeurs, ces derniers suggèrent en outre qu'il n'y ait plus de limite au nombre de chauffeurs autorisés dans la capitale, aujourd'hui fixé par un "numerus clausus". Un point crucial selon eux.

Pour le front commun des chauffeurs LVC, un numerus clausus, révisable périodiquement, est cependant souhaitable pour protéger la rentabilité des intéressés.

D'après une étude du bureau de consultance Deloitte, menée l'an dernier à la demande du gouvernement bruxellois, environ 6.000 chauffeurs sont nécessaires pour répondre à la demande dans la capitale. Aujourd'hui, quelque 3.000 d'entre eux y sont actifs, qu'ils soient taximen ou chauffeurs LVC. Il y a donc encore de la place pour 3.000 chauffeurs dans la capitale, calcule Laurent Slits.

Une étude Deloitte qu'a d'ailleurs rejetée le gouvernement bruxellois et dont il ne tient pas compte, dénonce Fernando Redondo, président de l'Association belge des chauffeurs de limousine (ABCL). Il ne comprend pas pourquoi il faut des grèves pour que les associations représentant les chauffeurs LVC soient entendues et reçues par les autorités.

Enfin, les chauffeurs LVC et la plateforme les employant veulent que soit revue la réglementation actuelle qui les oblige à utiliser des véhicules chers (plus de 50.000 euros), imposants et polluants et les empêche de recourir à des voitures électriques ou hybrides ou à des véhicules qui ne soient pas considérés comme étant de luxe.

Selon Laurent Slits, la demande a "explosé" ces dernières années et a au moins doublé depuis 2016. Aujourd'hui, l'offre n'arrive plus à suivre, au détriment des clients qui doivent attendre une voiture de plus en plus longtemps. Qui plus est avec le trafic dans Bruxelles qui a véritablement repris ces dernières semaines et à l'approche de la réouverture du monde de la nuit, pointe le responsable.

Uber invite encore une fois le gouvernement bruxellois à s'atteler à cette réforme du secteur, que la plateforme et les chauffeurs attendent depuis sept ans maintenant. Celle-ci est "urgente" et "importante" et laisse les chauffeurs dans une situation d'incertitude et de stress "intolérable", fustige son directeur pour la Belgique. 91% des chauffeurs sondés par Uber sont ainsi inquiets pour leur avenir tandis que 93% trouvent que la législation bruxelloise actuelle est obsolète et doit être modernisée. Ils illustrent leur propos par la décision, en mars dernier, de l'administration bruxelloise d'interdire aux chauffeurs d'Uber d'utiliser leur smartphone pour accepter des commandes de courses.

En l'absence de réforme, ce sont en effet 2.000 chauffeurs qui vivent dans le stress et qui risquent de perdre leur travail, souligne la plateforme américaine. Des avertissements et des PV (de 160 euros) sont déjà adressés à ces personnes, pour la plupart bruxelloises et qui contribuent à l'économie de la capitale, pour non-respect de la réglementation de 1995. "Les faire attendre plus longtemps serait inacceptable", conclut Laurent Slits. "Je ne comprends pas que le gouvernement ne fasse pas tout ce qu'il peut pour sauver ces emplois."