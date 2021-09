Chemins de fer: les syndicats réitèrent leur refus du protocole d'accord social (2)

Son pendant socialiste estime, lui, que "les cheminots travaillent à flux tendu par manque de personnel opérationnel". "En conséquence, ce sont des jours de congé, de compensation et de repos qui ne peuvent être octroyés, générant un profond mal-être de l'ensemble du personnel et de leurs familles", dénonce-t-il. Il rappelle "qu'au cours des cinq dernières années, les cheminots ont dû subir une hausse de productivité de 20% et la perte de 5.000 emplois", et que cela implique une "frustration croissante" chez les travailleurs. Il déplore que "la direction reste sourde" aux attentes des cheminots. "La CGSP adresse un signal à la Direction et à l'ensemble des partis du Gouvernement car les limites sont atteintes."