Covid Safe Ticket en Wallonie: la mise au point d’Elio Di Rupo

Un Conseil des ministres wallon a lieu demain matin. Comme il l’explique à Sudinfo, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) compte proposer l’utilisation du pass sanitaire « dans tous les endroits préconisés dans l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les entités fédérées ». Il s’agit donc d’instaurer le Covid Safe Ticket dans les discothèques, l’horeca (sauf les terrasses), les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, mais également dans les établissements du secteur culturel et festif.