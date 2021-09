Daniel Craig plaide pour des rôles à la «James Bond» pour les femmes et acteurs de couleur

Une des sorties cinéma les plus attendues de la fin d’année est sans nul doute le dernier James Bond incarné par Daniel Craig. « No Time to Die » sortira dans les salles de cinéma ce 30 septembre en Belgique. Un dernier opus pour l’acteur anglais qui a incarné le célèbre agent secret britannique pour 5 films.

Dans une interview accordée au magazine Radio Time , l’acteur ne pense pas qu’une femme devrait particulièrement prendre le rôle de James Bond. Il pense en revanche que les femmes et les personnes de couleur devraient se voir offrir des rôles de ce calibre-là. « La réponse à cette question est très simple », a-t-il déclaré. « Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle reprendre le personnage de James Bond alors qu’elle pourrait interpréter un rôle aussi bon que James Bond ? »

Dans « No Time to Die », James Bond est actuellement joué par un homme mais le film a ramené plus de femmes devant et derrière la caméra, indique encore Radio Times.