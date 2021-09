Voyages: les conditions pour se rendre aux Etats-Unis

Un grand soupir de soulagement pour les familles séparées depuis plus de 18 mois, une récompense pour les globe-trotters impatients : à partir de « début novembre », les Etats-Unis lèvent leur « travel ban » et laissent entrer tous les voyageurs en provenance de l’étranger à condition qu’ils soient entièrement vaccinés contre le covid, a annoncé lundi la Maison-Blanche. Un apaisement (alors que fin août, une Commission européenne courroucée avait retiré les Etats-Unis de la « liste des pays sûrs ») qui arrive à point nommé au moment où la saga des sous-marins pour l’Australie – soufflés dans le plus grand secret par Washington au détriment de Paris – échaude les diplomates. Jeff Zients, coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison-Blanche, a toutefois insisté sur le fait que cette décision, qui intervient dans un contexte de grande tension entre la France et les Etats-Unis, était « dictée par la science ».