Voici l’arbitre qui dirigera Standard – Saint-Trond ce samedi

Le Standard de Liège et l’arbitrage, ce n’est pas une grande histoire d’amour ces derniers temps. Encore moins depuis le dernier Clasico en date et ses trois exclusions dans le camp liégeois… Autant dire, donc, que l’homme qui dirigera Standard – Saint-Trond aura une forte pression sur ses épaules.

Les deux formations qui s’affronteront sur le pré du stade Maurice Dufrasne restent toutefois sur une mauvaise série sous les ordres de l’Anversois de 39 ans, qui, pour l’anecdote, n’est plus qu’à trois cartes de distribuer son millième bristol jaune. En effet, les Trudonnaires ont perdu leurs deux dernières rencontres dirigées par M. Smet (2-3 contre l’Antwerp et 1-0 à Ostende). Les Rouches, de leur côté, n’ont plus gagné sous ses ordres depuis décembre 2018 ! C’était face à Zulte Waregem, et ils s’étaient imposés 4-1. Depuis, ils ont concédé un partage contre l’Antwerp (1-1), puis ont subi deux défaites (3-2 à Zulte et 1-3 contre Ostende pour terminer les Playoffs 2 du défunt exercice).