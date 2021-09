Un club historique anglais menacé de disparition? Derby County, entraîné par Wayne Rooney, dépose le bilan

« Nos objectifs immédiats sont de s’assurer que le club puisse disputer tous ses matches de Championship cette saison et de trouver des investisseurs pour sauvegarder le clubs et les emplois de ses salariés », ont-ils ajouté.

Arrivé en 2020 comme entraîneur adjoint-joueur à Derby, à une centaine de kilomètres au sud-est de là où il a enchaîné les exploits en de 2004 à 2017 avec les Red Devils, Rooney avait pris sa retraite de joueur en janvier 2021 pour se consacrer à son rôle d’entraîneur principal.

Il s’est engagé à rester au club et à faire tout pour l’aider en cas de dépôt de bilan.

« Je l’ai déjà dit et répété, je suis engagé dans ce club et vis-à-vis du groupe de joueurs et du staff. Ils comptent pour moi et je coninuerai tout faire pour nous aider à traverser ce moment difficile », avait-il déclaré samedi dernier.