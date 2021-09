Des anticorps de lamas pourraient être utilisés en spray nasal contre le coronavirus

De petits anticorps uniques produits par les lamas pourraient être potentiellement utilisés comme traitements contre le Covid-19, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature. La recherche, dirigée par des scientifiques de l’institut Rosalind Franklin, conclut que ces anticorps pourraient être transformés en un simple spray nasal.

L’équipe de recherche a pu générer ces nanocorps, forme plus petite et plus simple d’anticorps, produits par les lamas et chameaux, en injectant une partie du coronavirus, la protéine S, dans un lama. Cette protéine est située à l’extérieur du virus et lui permet de se lier aux cellules humaines, infectant ainsi les personnes.

Le lama n’est pas tombé malade avec les injections mais son système immunitaire a tout de même lutté et a produit ces nanocorps. Les scientifiques ont ensuite prélevé un échantillon de sang de l’animal et ont réussi à en extraire quatre nanocorps. Ils ont découvert que les chaînes courtes des molécules, qui peuvent être produites en grande quantité dans un laboratoire, pouvaient réduire significativement les symptômes du Covid-19 lorsqu’elles étaient inoculées à des animaux infectés. Par exemple, des hamsters ayant reçu ce traitement ont perdu moins de poids que leurs congénères malades et avaient moins de particules virales dans leurs poumons et voies respiratoires.