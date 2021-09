Crise des sous-marins: les relations se réchauffent entre Paris et Washington

Assisterait-on à la fin de la friture sur la ligne diplomatique entre Paris et Washington ? La crise entre les alliés français et américains après l’annonce, le 15 septembre, d’une nouvelle alliance stratégique entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui a torpillé au passage un méga-contrat de sous-marins français à Canberra, semble en passe de s’achever. C’est du moins ce qu’il faut lire entre les lignes du communiqué de presse conjoint fourni par l’Elysée dans la foulée du coup de fil à l’origine de la détente.

Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus ce mercredi soir (à l’initiative du premier, tenait-on déjà à préciser en amont de l’entretien du côté de l’Elysée) et ont convenu conjointement que « des consultations ouvertes auraient permis d’éviter » la crise entre les deux pays. Le président américain Joe Biden, faisant part de « son engagement durable à ce sujet ». Toujours dans l’optique d’apaiser les tensions, ce dernier a également salué les efforts français et européens dans la région indo-pacifique et reconnu qu’il est nécessaire que la défense européenne soit « plus forte et plus performante ». En résumé, tous les engagements réclamés par la France aux Etats-Unis en amont du fameux coup de fil semblent être honorés.