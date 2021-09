Paul Magnette sur l’idée de préaccord de 90 millions pour la prolongation des mesures covid: «C’est dérisoire!»

La prolongation des mesures covid ? La Vivaldi est comme ça…

En milieu de matinée mercredi, on nous explique à très bonne source rue de la Loi que c’est en bonne voie, on peut parler d’un préaccord, à confirmer en conseil des ministres électronique – Alexander De Croo s’est envolé pour New York. Nous prenons connaissance d’une note précise : le chômage temporaire corona est prolongé jusqu’au 31 décembre, le gouvernement libère à cet effet une enveloppe de 25,4 millions d’euros ; le droit passerelle, pour les indépendants, est maintenu lui aussi, jusqu’au 31 décembre, et sera octroyé à celles et ceux qui enregistrent un recul de 65 % dans leur chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier, cela pèse 35,4 millions d’euros ; le fédéral libère 15 millions d’euros permettant de financer, au moins en partie, la prime de 50 euros par mois accordée aux bénéficiaires du revenu d’intégration et aux petits pensionnés ; on dégage 14,35 millions pour le rail ; la TVA sur le gel et les masques s’élèvera à 6 % jusqu’au 31 décembre. Total : l’opération pèse 90,15 millions d’euros.