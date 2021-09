Mondial biannuel: l’UEFA critique la proposition de la FIFA

La FIFA et l’UEFA se livrent une petite guerre d’influence concernant la proposition, lancée par la fédération internationale de football, d’un Mondial biannuel. Dans un communiqué publié mercredi, l’instance européenne a déploré la méthode employée par FIFA, «à savoir communiquer sur des projets de réforme drastiques et les promouvoir publiquement avant que les autres parties prenantes et elle-même n’aient eu la possibilité de participer à une réunion de consultation».

Elle insiste sur le fait que cela signifierait la «dissolution de la valeur associée au plus grand événement de football mondial, dont la tenue tous les quatre ans lui confère une aura de mystère qui accompagne, dès le plus jeune âge, des générations de supporters».