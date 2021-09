Douze millions d’arbres au Congo, le signal fort de Colruyt

On sait Colruyt Group sensible aux enjeux climatiques et au développement durable. Le numéro Un de la grande distribution en Belgique le prouve à nouveau et de façon assez marquante. Ce mercredi, il a en effet annoncé, dans le cadre de son plan de réduction de ses émissions de CO2, la plantation de 12 millions d’arbres de dizaine d’espèces différentes répartis sur 10.000 hectares en République Démocratique Du Congo et ce, dans les trois ans à venir. Pour mener ce projet à bien, l’entreprise aux multiples enseignes (Colruyt Meilleurs Prix, Okay, Spar, Bio Planet, Dreamland, Dreambaby, etc.) a débloqué un budget de 8 millions d’euros, décroché une concession de 25 ans dans la province de Kwango (ouest de la RDC) et noué des contacts avec les communautés locales, dont sont issues les 500 à 1.000 personnes déjà en train de réaliser cette reforestation avec l’aide de deux ONG actives sur place dans ce domaine. Sont aussi impliqués et consultés, en Belgique, l’Université de Gand, le Jardin botanique de Meise (où le projet a été dévoilé à la presse ce mercredi) et le Musée royal de l’Afrique de l’Ouest

S’inscrivant dans le plan « 1 milliard d’arbres à l’horizon 2023 » du président congolais Félix Tshisekedi, l’initiative du distributeur belge doit lui permettre de capter à terme 120.000 tonnes de CO2 pour atteindre zéro émission nette à son échelle, voire dépasser cet objectif. « Avec Coop en Suisse, nous figurons parmi les bons élèves européens du retail en matière de durabilité. Nous réduisons sans cesse nos émissions directes de carbone. Nous en étions à 115.000 tonnes l’an dernier et nous visons 95.000 d’ici 2030 », explique Jef Colruyt, patron du groupe, se disant soucieux du « monde légué à nos petits-enfants ». Mais, poursuit-il, « cela nous a semblé insuffisant. Et nous ne voulions pas nous contenter d’acheter des crédits carbone. D’où l’idée de faire pousser des arbres par millions. En Belgique, c’était impensable. Tout au plus avons-nous planté 3.000 arbres dans le Bois de Halle (berceau de l’entreprise, NDLR). Alors, nous nous sommes dirigés vers la RDC, avec laquelle nous entretenons des relations commerciales et de développement depuis longtemps ».