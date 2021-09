D1A: l’Antwerp déroule contre Genk après avoir été mené au score

L’Antwerp a empoché les trois points mercredi à l’occasion de la venue de Genk. Les Anversois se sont imposés 4-2 dans ce match d’alignement de la 5e journée de championnat et pointent désormais à la 3e place avec 14 points, à égalité avec leur adversaire du soir.

Genk, pourtant très en vue et proche de marquer sur des occasions d’Onuachu, Junya Ito ou encore Daniel Munoz, a perdu pied dans le troisième quart d’heure.

Sur un cafouillage, le ballon est revenu dans les pieds de Ritchie De Laet, dont la frappe croisée a fait mouche (1-1, 27e). Dans la foulée, un coup franc direct de Birger Verstraete a permis au Great Old de prendre les commandes du match (2-1, 37e). Déjà pas irréprochable sur le 2e but anversois, Maarten Vandevoordt a repoussé une frappe anversoise dans les pieds de Koji Miyoshi et le Japonais ne s’est pas fait prier pour marquer (3-1, 42e).