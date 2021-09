EFL Cup: Leander Dendoncker, d’abord buteur puis passeur, manque un tir au but lors de l’élimination de Wolverhampton contre Tottenham

Plusieurs matchs du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise avaient lieu ce mercredi soir. Leander Dendoncker s’est illustré en marquant contre Tottenham, mais les Wolves se sont malgré tout inclinés sur leur pelouse (2-2, 2-3 t.a.b.). Arsenal, Brighton, Leicester, Chelsea, ainsi que West Ham, tombeur de Manchester United, ont également validé leur ticket pour le prochain tour.

Sur le banc lors des trois dernières rencontres de championnat, Leander Dendoncker a donné raison à son entraîneur de le titulariser face à Tottenham en trouvant le chemin des filets à la 38e minute de jeu. L’ancien Anderlechtois était à la bonne place pour reprendre un corner de la tête au point de pénalty et réduire le score à 1-2. Il a ensuite servi son coéquipier Daniel Podence, qui ramenait les deux équipes à égalité peu avant l’heure de jeu (58e). Le score n’évoluait plus et les deux équipes allaient se départager aux tirs au but. Un exercice où le Belge allait se montrer maladroit, tout comme ses coéquipiers Ruben Neves et Conor Coady.