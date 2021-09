Les négociations climatiques coincent entre la Flandre et la Wallonie: Zakia Khattabi pointe Zuhal Demir

La Flandre a décidé « sur un coup de tête » de ne plus participer aux discussions sur le climat en ce moment, à quelques semaines de la Cop 26. C’est ce qu’a affirmé Zakia Khattabi (Ecolo), ministre fédérale du Climat et de l’Environnement, ce matin sur les ondes de DH radio.

Selon elle, la négociation avec la Flandre est compliquée, en particulier avec la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA) : « Je pense que nous avons une ministre de l'Énergie et du Climat en Flandre qui fait passer les intérêts de son parti avant ceux des Flamands. L'enjeu nationaliste et institutionnel prend toujours le pas sur les enjeux climatiques. Donc je travaille avec les entreprises flamandes et les citoyens flamands lorsque la ministre ne souhaite pas avancer. » Pour Zakia Khattabi, les négociations au sein de la commission nationale du climat s’annoncent tendues.