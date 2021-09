Après Roberto Martinez, Barcelone pense à son adjoint chez les Diables rouges: Thierry Henry est cité comme futur T1 du Barça

À chaque fois qu’un grand club – particulièrement quand il est espagnol – se cherche un coach, le nom de Roberto Martinez (re)surgit parmi les candidats. L’actuel sélectionneur n’a ainsi pas succédé à Zinedine Zidane au Real Madrid où Carlo Ancelotti est revenu. Le FC Barcelone ? Ronald Koeman n’est même pas encore viré que le nom de Martinez figurerait en pole dans la short-list des dirigeants blaugranas.

Mais le sélectionneur des Diables rouges, sous contrat jusqu’au Mondial 2022, n’entend pas quitter ses fonctions avant le Final Four de la Nations League (du 6 au 10 octobre). Après ? On verra. Mais pour le moment, il n’y a rien de concret. « Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien, vraiment rien, à commenter de mon côté », a confié l’Espagnol à Eurosport. « Évidemment, il y a toujours des rumeurs, elles sont toujours là. C’est normal en football. Quand vous perdez trois matches, les rumeurs disent que vous allez perdre votre travail. Quand ça va bien, que vous avez de bons résultats, il y a aussi des rumeurs. Mais il n’y a rien à commenter me concernant à ce moment. »