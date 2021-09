Construction: les délais s’allongent

Le secteur de la construction continue de faire face à des pénuries de matériaux et à des hausses de prix. Une enquête menée par la Confédération Construction, à laquelle 204 entreprises ont participé, montre que le délai de livraison des matériaux de construction s’allonge légèrement. En septembre, 62 % des entreprises (contre 60 % en juin) ont signalé une prolongation de plus de 2 semaines et 36 %, une prolongation de plus de 4 semaines (contre 31 % en juin). La prolongation de la livraison est plus prononcée pour le bois et l’isolation en polyuréthane. La prolongation des délais de livraison entraîne des retards pour 59 % des contrats en cours (52 % en juin). Les prix augmentent également : 59 % des entrepreneurs constatent des augmentations de plus de 15 % depuis novembre 2020. 32 % voient des hausses de plus de 25 % et 12 %, de plus de 50 %. Les hausses sont les plus importantes pour le bois, l’acier et l’isolation en polyuréthane