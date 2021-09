Romelu Lukaku exhorte les PDG des réseaux sociaux à s’asseoir avec les joueurs pour mettre fin aux abus en ligne

Dans une interview exclusive accordée à CNN Sport, l’attaquant de Chelsea, Romelu Lukaku, a exhorté les PDG des sociétés de réseaux sociaux à s’asseoir avec les principales stars de la Premier League pour tenter de mettre fin aux abus que les footballeurs constatent en ligne.

« Des plateformes telles que Facebook et Twitter ont déjà mis en place plusieurs nouvelles mesures au cours de ces derniers mois, mais les joueurs vedettes du jeu masculin et féminin se retrouvent encore régulièrement victimes d’abus racistes, sexistes et homophobes, ainsi que de menaces de mort », résument CNN.