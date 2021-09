Nouvel arrêt de travail sur le site d'ArcelorMittal à Gand (2)

Plusieurs images de l'action menée par les ouvriers ont déjà circulé mercredi sur les réseaux sociaux. Les trois syndicats ABVV-metaal (FGTB), ACV-CSC et ACLVB (CGSLB) ont confirmé le mécontentement de quelque 300 des 4.600 employés du site situé le long du canal Gand-Termeuzen. La direction a reconnu mercredi les préoccupations du personnel et a promis un dialogue. Sa présence sur place et sa communication au personnel mercredi ont été bien accueillies, laissant l'impression qu'elle prend le mécontentement au sérieux.

Alors que la situation s'était apaisée mercredi soir, une nouvelle action a commencé jeudi. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse du même groupe de personnes et des mêmes revendications. Les trois syndicats ont toutefois indiqué leur soutien aux travailleurs. Les locaux d'ArcelorMittal n'étant pas ouverts au public, il est difficile de pouvoir mesurer l'ampleur de l'action.