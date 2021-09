Les anciens dirigeants d’Anderlecht inculpés: Vanden Stock se défend via une lettre

L’intégralité de l’ancienne direction du club de football d’Anderlecht a été inculpée pour son rôle dans la vente du club à l’homme d’affaires Marc Coucke. L’instruction judiciaire est aujourd’hui bouclée et les membres de l’ex-management devraient comparaître sous peu devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui décidera, ou non, de leur renvoi devant un tribunal correctionnel, rapportent L’Echo et De Tijd jeudi, citant des sources proches du dossier. L’information a aussi été publiée dans la nuit sur la page sportive du portail d’information de la RTBF.

Roger Vanden Stock, ancien propriétaire, Herman Van Holsbeeck, ex-manager général, et Jo Van Biesbroeck, précédent CEO, ont été inculpés de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment.