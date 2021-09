Transaction immobilière et éthique… Compatibles ?

Immobilier peut-il rimer avec éthique et transparence ? Certainement et, de manière générale, c’est la norme dans la plupart des cas. Mais une agence liégeoise a décidé d’en faire son cheval de bataille et de proposer une philosophie axée sur la transparence et la prise en charge globale de votre dossier. Proprietas, fondée en 2017, est le fruit d’une longue réflexion autour du métier et de la rencontre de deux hommes aux profils différents, mais complémentaires. Discussion avec Marino Rizzo et Louis Delarbre, deux professionnels de l’immobilier atypiques lauréats 2020 du réseau Entreprendre Wallonie…

Rassembler les compétences en un point de contact

« J’ai un parcours universitaire assez classique en droit fiscal qui s’est complété par une expérience dans le secteur notarial. Mon collègue Louis possède une formation dans le domaine de la construction et une expérience d’un an dans un incubateur de start up où il s’est familiarisé avec les nouvelles technologies. Ensemble, nous nous sommes rendu compte que l’immobilier possède des particularités qui le rendent complexe. Si l’on prend le secteur financier par exemple, l’expert-comptable va centraliser la gestion du dossier. Quel que soit le problème, vous n’avez qu’un seul interlocuteur qui maîtrise l’ensemble des paramètres. Dans notre domaine en revanche, il existe une multitude d’acteurs pour une seule et même transaction: particulier, agence, certificateur, expert… Il n’est pas toujours évident d’identifier la personne qui va pouvoir répondre à votre question et le risque de se rejeter la responsabilité est cas de souci existe. Nous avons créé une structure unique qui rassemble toutes les compétences en un seul point de contact afin d’optimiser chaque étape du processus de vente ou de location », explique Marino Rizzo.