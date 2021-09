Une start-up belge se targue de pouvoir réduire de 50% les émissions du secteur de la mode

Resortects veut proposer aux marques de mode de pouvoir recycler entièrement et de manière durable leurs vêtements. Le but est de pouvoir réutiliser facilement les fibres textiles. Comment ? En utilisant des fils de couture "thermofusibles qui fondent à des températures spécifiques" et des "fours de désassemblage à faibles émissions capables de traiter des tonnes de vêtements".

En recyclant les vêtements, plutôt que de les jeter ou les incinérer - 34 millions de tonnes de textiles sont gaspillées chaque année, selon Resortects -, la start-up estime pouvoir réduire de 50% les émissions de CO2 dans le secteur mondial de la mode.