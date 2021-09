Bruxelles: des pompiers victimes de jets de pierres

« Nos pompiers ont été la cible de jets de pierres et de pavés d’un groupe d’une dizaine de personnes dès qu’ils sont descendus du véhicule. Ils se sont mis en sécurité dans le véhicule et ont quitté l’endroit », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. « Ils ont alors fait appel à la police pour sécuriser les lieux avant de pouvoir retourner éteindre les incendies. »

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, jeudi vers 0h30, avenue de Versailles à Neder-over-Heembeek, pour des conteneurs en feu. Arrivés sur place, ils ont essuyé des jets de projectiles et ont dû faire appel à la police pour sécuriser les lieux avant d’intervenir.

Pas de blessé

Aucun pompier n’a été blessé et les dégâts au véhicule sont minimes, mais la direction générale du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) condamne fermement cet incident. « Elle déposera plainte et, le cas échéant, se constituera partie civile », a précisé Walter Derieuw.