Inculpation des anciens dirigeants d’Anderlecht: Marc Coucke envisage de se constituer partie civile

Je remercie le tribunal pour leur enquête approfondie sur cette affaire. Il va de soi qu’on envisage actuellement si moi-même ou le RSCA se constituera partie civile afin d’avoir accès au dossier et d’obtenir une quelconque indemnisation. Heureux et triste à la fois de voir ce dossier, en tant qu’actionnaire principal, et ensemble avec la direction du club et le staff sportif, je ferai tout mon possible pour que les nombreux supporters puissent vivre un futur digne et magnifique pour le RSCA. » Marc Coucke a choisi le réseau social Twitter pour s’exprimer sur l’inculpation de l’ancienne direction du club de football d’Anderlecht. Il envisage donc de se constituer partie civile.

Pour rappel, Roger Vanden Stock, ancien propriétaire, Herman Van Holsbeeck, ex-manager général, et Jo Van Biesbroeck, précédent CEO, ont été inculpés pour leur rôle dans la vente du club à l’homme d’affaires flamand, selon L’Echo, De Tijd et la RTBF, qui citent des sources proches du dossier. L’instruction judiciaire serait désormais bouclée et les membres de l’ex-management devraient comparaître sous peu devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui décidera, ou non, de leur renvoi devant un tribunal correctionnel.