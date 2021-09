Le vaccin AstraZeneca sera reconnu pour voyager aux Etats-Unis

A partir du début du mois de novembre, les États-Unis lèvent leur « travel ban » et laissent entrer tous les voyageurs en provenance de l’étranger à condition qu’ils soient entièrement vaccinés contre le covid, annonçait ce lundi la Maison-Blanche. Un doute subsistait pour le vaccin AstraZeneca, largement utilisé en Europe, qui n’est pas encore approuvé aux États-Unis. Pour rappel, les autorités sanitaires américaines ne reconnaissent pour l’heure que les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson&Johnson. Les vaccinés à l’AstraZeneca peuvent désormais être rassurés : Thomas Skinner, porte-parole du CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), a précisé que les voyageurs ayant reçu des vaccins répertoriés pour une utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la santé, comme le vaccin AstraZeneca, seraient également considérés comme entièrement vaccinés.