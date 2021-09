Genoa, le club de Zinho Vanheusden, passe à son tour sous pavillon américain

« La nouvelle propriété achètera 99,9 % du capital du Genoa, injectera de nouveaux capitaux dans le club et assumera certains passifs », a indiqué jeudi dans un communiqué le fonds basé à Miami, déjà présent dans le football européen en tant qu’actionnaire minoritaire du Séville FC.

Considéré comme un championnat en retard en matière de droits TV et de développement de ses stades, la Serie A attire de plus en plus d’investisseurs venus d’outre-Atlantique.