Vincenzo Nibali quitte Trek-Segafredo et fait son retour chez Astana

Astana-Premier Tech a annoncé le retour en ses rangs de l’Italien Vincenzo Nibali pour l’année prochaine. La formation kazakhe retrouve ainsi un coureur qui avait déjà porté ses couleurs entre 2013 et 2016 lui offrant ses plus belles victoires : deux au Giro (2013 et 2016) et une au Tour de France (en 2014).

À 36 ans, Vincenzo Nibali va achever deux saisons passées chez Trek-Segafredo après trois années à porter les couleurs de Barhain-Merida.