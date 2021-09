Stib, SNCB, TEC: les perturbations attendues ce vendredi lors de la manifestation nationale

La manifestation de la FGTB va débuter à 11 h, depuis la gare de Bruxelles-Nord jusqu’à la gare du Midi en passant par les boulevards du Jardin Botanique, Pacheco, la gare Centrale, la rue des Alexiens et le boulevard Lemonnier. A l’étape finale, le président Thierry Bodson et la secrétaire générale Miranda Ulens prendront la parole. Le port du masque sera obligatoire lors du rassemblement.

Le message de la société de transports en commun bruxelloise est clair : il faudra compter sur un autre mode de déplacement que les transports en commun vendredi à Bruxelles.

Les syndicats prévoient une journée d’actions vendredi pour revendiquer une révision de la loi de 1996 qui fixe la norme salariale maximale qu’ils peuvent négocier au sein du secteur privé. Le front commun s’accorde sur la nécessité de la revoir pour permettre des augmentations plus conséquentes. Seule la FGTB a cependant choisi la voie de la manifestation nationale. La CSC, elle, mènera diverses actions et se rassemblera à Liège. La CGSLB opérera sous le thème #freesalary – Libérez nos rémunérations, en rendant visite aux deux partis libéraux (présents dans la coalition fédérale) MR et Open VLD.

TEC

Les TEC s’attendent aussi à des perturbations sur leur réseau et indiquent que les informations liées aux éventuels problèmes seront mises à jour toute la journée sur leur page Facebook et qu’un call-center sera disponible. Le site des TEC signale que 81,5 % des parcours seront assurés en Brabant wallon. Une page spéciale des trajets supprimés est également dédiée à la région de Charleroi et du Hainaut. Du côté de Liège et de Namur, de nombreuses lignes sont déjà certaines de ne pas rouler ce vendredi.