Frank Robben reconduit à la tête de la BCSS sur la base d’une «auto-évaluation», jugée «excellente»

Malaise (au sein des partis de la Vivaldi), stupéfaction sur les bancs de l’opposition. Mercredi, en commission Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit) devait répondre aux questions de Nabil Boukili (PTB) et Frieda Gijbels (N-VA) sur les conditions de la reconduction de Frank Robben à la tête de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (et donc, par l’effet domino des mandats dérivés, à celle de la plateforme eHealth), décidée le 10 septembre en Conseil des ministres. En cause : le fait que Robben gère à la fois les échanges de données sécu et santé (ce que le RGPD n’autorise pas) et soit aussi le pilote de la Smals (principal prestataire informatique des institutions publiques, dont la BCSS et eHealth) et membre externe de l’Autorité de protection des données (APD). Sans compter son rôle au sein du Comité de sécurité de l’information (qui autorise les réutilisations de données santé et sécu).