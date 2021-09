Un nouveau projet de maisons neuves dans le Hainaut (photos)

Cette maison prendra place au cœur d’un petit clos de 8 habitations avec un jardin commun à Marcq, une division de la commune d’Enghien. Le clos en lui-même sera intégré à un quartier résidentiel déjà existant autour duquel on retrouve notamment une école, des arrêts de bus et plusieurs petits commerces. Il suffit d’à peine 5 minutes en voiture pour rejoindre le centre d’Enghien et ses nombreuses facilités, dont une gare, des écoles, des magasins, etc. La localisation de la maison permet aussi un accès très rapide à l’autoroute E429 qui mène aux abords de Bruxelles en une trentaine de minutes.

Etat général

La maison et l’ensemble du clos seront strictement neufs. Au niveau des équipements, on retrouvera notamment dans l’habitation une chaudière à condensation individuelle au gaz de ville, un système de ventilation double flux, une citerne d’eau de pluie avec groupe hydrophore et, bien sûr, une isolation performante. Toutes les habitations du projet auront une PEB de B. Les sanitaires et salles d’eau seront équipés et un budget de 6.000 euros HTVA est prévu pour la cuisine. L’aménagement des abords du clos (voirie, plantations, éclairage, parkings…) est compris dans le prix de vente, ainsi que les haies qui clôturent les jardins privatifs. Les autres aménagements au sein de ces derniers (excepté le nivellement) sont à la charge des acheteurs.

3

Disposition

La maison dispose de 3 façades, avec l’avant donnant sur le clos et l’arrière sur le jardin privatif. Son rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée avec WC et buanderie, ainsi que d’un séjour ouvert sur la cuisine d’un côté et les extérieurs (jardin et terrasse) de l’autre. Le premier étage rassemble quant à lui trois chambres de différentes tailles (environ 10 à 14 m2), un WC et une salle de bain. Il est possible, moyennant un supplément, d’installer une salle de douche au sein de la plus grande chambre. La maison possède aussi 42 m2 de combles qui peuvent être aménagées lors de la construction ou par après. Les habitants du clos peuvent par ailleurs profiter d’un jardin commun et d’un espace de stationnement pour les vélos.

4

Prix

Cette maison neuve est mise en vente à 315.000 euros hors frais. La quote-part du terrain est soumise à 12,5 % de TVA et la construction à 21 %. Sept autres maisons similaires sont en vente dans le même projet, pour des tarifs à partir de 295.000 euros hors frais.

Prix : 315.000 euros hors frais

Adresse : Marcq (Enghien)

Surface habitable : 124 m2 (+ 42 m2 de combles aménageables)

Chambres : 3

Salles d’eau : 1 ou 2 (salle de douche en option)

WC : 2

Cave : non

Jardin : oui (3,68 ares)

Etat : neuf

Garage : non, mais 2 emplacements de parking

PEB : B

Contact : TREVI Haute Senne