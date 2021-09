Prix de l'énergie - Nyrstar réduit la production dans son usine néerlandaise (3)

Il s'agit de la fonderie de zinc de Budel, dans la province néerlandaise du Brabant septentrional, près de la frontière belge. Le porte-parole n'a pas voulu préciser de quelle quantité la production serait réduite ni quand.

Pour l'instant, il n'est question que de la fonderie néerlandaise mais en Belgique aussi, une réduction de la production - l'entreprise possède des fonderies à Balen et à Pelt - n'est pas exclue, a affirmé Guido Janssen, vice-président des opérations européennes chez Nyrstar. "Si les prix augmentent encore un peu et que ce n'est plus rentable, ce n'est pas exclu."