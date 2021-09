Evenepoel répond aux critiques d’Eddy Merckx: «J’ai beaucoup de respect pour lui, mais visiblement, ce n’est pas réciproque»

Dix participations, deux podiums aux Mondiaux et deux titres par Museeuw et Boonen interposés : « de Zwarte van Brakel » est intarissable lorsqu’il parle de la course arc-en-ciel, et de tout le reste d’ailleurs. Comme beaucoup, il croise les doigts pour la Belgique, dimanche, mais craint, l’étiquette d’hyper-favori collée à la vareuse de Wout van Aert.