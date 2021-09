Le nouveau CEO de Liege Airport désigné

L'intéressé a commencé sa carrière chez Arthur Andersen avant d'occuper la fonction de CFO dans les compagnies aériennes belges City Bird et Virgin Express. Puis, de 2002 à 2006, il a été l'administrateur-délégué de l'aéroport de Charleroi, avant d'intégrer la compagnie luxembourgeoise LuxAir jusqu'en 2020 où il a occupé les fonctions de CFO et de CEO de ses deux principales business unit.

Entre 2007 et 2020, il a également été administrateur de Sita, un des leaders mondiaux dans l'offre de services de solutions informatiques et de communication aux aéroports et aux compagnies aériennes, où il siégeait comme vice-président du conseil d'administration et président des comités d'audit et de compliance.