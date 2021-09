D1A : Anderlecht grimpe sur le podium après son partage contre Gand (1-1)

Si les Bruxellois ont dominé une grande partie de la rencontre, les joueurs de Vincent Kompany devront se contenter de ce résultat. Ce ne fut pourtant pas une sinécure face à des Buffalos, organisés et qui méritent sans doute mieux que leur place actuelle au classement. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck avaient pris les commandes en première période, suite à une superbe action et une somptueuse frappe du pied fauche de Castro-Montes (39e).

Troisième match consécutif sans défaite pour les Mauves. Après les victoires acquises contre Malines et le Standard, le Sporting d’Anderlecht a décroché le point du partage, ce jeudi soir, contre La Gantoise (1-1).

En seconde période, Anderlecht a poussé pour revenir dans la partie et a été récompensé à l’heure de jeu. Refaelov se chargeant de transformer le penalty, sifflé par M. Lambrechts. La fin de rencontre a vu les Mauves mettre le pied sur le ballon sans les voir concrétiser leurs occasions.

Au final, ce partage permet aux Mauves de grimper à la troisième place (14 points), à égalité avec l’Antwerp, Eupen et Genk. Mais derrière le Club Bruges (17) et l’Union Saint-Gilloise (16). Le RSCA se déplace à Ostende, ce dimanche (18h30). Gand, de son côté, est toujours englué dans le bas de tableau (8) et affrontera le Cercle Bruges dans trois jours.